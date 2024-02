Era stato dimesso, ma si aggravato ed è morto in un altro ospedale. Un ragazzino di 12 anni, Andrea Vincenzi, è deceduto nella tarda serata di ieri all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dov’è arrivato in arresto cardiaco. Nelle ore precedenti, secondo quanto ricostruito, era stato visitato al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso (Torino) per una sospetta polmonite e successivamente dimesso. Le sue condizioni si sono però rapidamente aggravate. Sul caso verrà probabilmente aperta un’inchiesta. Nel frattempo i medici del Regina Margherita hanno disposto l’esame necroscopico della salma.

Il 12enne era un calciatore degli Esordienti della società Usd Gassino-San Raffaele. “Il Gassino San Raffaele, nella figura di tutto il consiglio direttivo – scrive in una nota la società sportiva – si stringe con forza intorno ai genitori di Andrea, nostro giovanissimo atleta classe 2011, che è prematuramente e improvvisamente scomparso questa notte. La tragedia ci ha colpiti profondamente, lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento”.

“L’Azienda To4 esprime grande vicinanza alla famiglia e informa che ha immediatamente attivato le dovute verifiche interne” si legge in un comunicato stampa pubblicato dall’Asl To 4. “Anche se tali verifiche prevedono qualche giorno di valutazione, da una prima analisi risulta che siano stati effettuati gli accertamenti necessari e siano stati correttamente seguiti i protocolli previsti“.