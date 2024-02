Nel borgo meno popoloso dell’Isola vince Alessandra Todde. A Baradili, nell’Oristanese, comune di soli 81 abitanti, è davanti la candidata del campo largo M5s-Pd. Secondo i dati ufficiosi, Todde ha ricevuto 22 voti. Mentre lo sfidante Paolo Truzzu del centrodestra, che aveva iniziato la propria campagna elettorale proprio da questo piccolo paese della Marmilla, ha ottenuto 19 voti. Renato Soru della coalizione sarda ha preso 3 voti, infine un solo voto per Lucia Chessa, candidata alla presidenza per Sardegna R-esiste. Nel piccolo comune della Regione hanno votato in totale 48 elettori su 73 aventi diritto al voto, con una percentuale del 65,8%.

Truzzu, sindaco di Cagliari e fedelissimo di Giorgia Meloni che lo ha scelto come candidato governatore, a metà gennaio 2024 aveva iniziato il proprio tour elettorale proprio da Baradili. Una scelta di “valore simbolico”, aveva spiegato il comitato elettorale, come riportato dall’Unione Sarda. “Tutti i Comuni sardi sono importanti e dal confronto con chi quotidianamente deve affrontare i problemi delle comunità scaturiranno certamente suggerimenti da tenere in considerazione per realizzare un buon governo della Sardegna. Bisogna migliorare il rapporto tra la Regione e i Comuni, azzerando le distanze tra Istituzioni”, aveva detto il candidato di destra incontrando la sindaca Maria Anna Camedda. Un discorso che evidentemente non aveva convinto tutti i baradilesi.