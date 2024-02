È precipitato da un salto di roccia e la caduta è stata fatale. Lo sciatore, un freerider, stava facendo una discesa in fuoripista nella zona La Zerotta, a Courmayeur (Aosta), quando è caduto. A dare l’allarme sono stati gli altri sciatori del gruppo. Secondo quanto si apprende, la vittima era una guida alpina francese, 60enne di Chamonix.

L’uomo – non iscritto ad alcun gruppo – stava accompagnando 4 persone su un fuori pista autorizzato di Courmayeur. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo è precipitato per circa 20 metri dopo essersi staccato dal gruppo per verificare il percorso, gli altri, non vedendolo tornare sono rientrati e hanno dato l’allarme. Il Soccorso Alpino valdostano ha iniziato tempestivamente le operazioni di recupero, rese difficili anche dalle condizioni meteo non favorevoli.

I soccorritori sono stati portati in elicottero fino al rifugio del Monte Bianco, poi da lì hanno proseguito in motoslitta fino al luogo dell’incidente. Però i tentativi di rianimazione sono durati circa un ora ma sono stati vani: il medico ne ha constatato il decesso.