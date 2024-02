Il corteo di trattori partito da Segrate ha raggiunto piazza della Conciliazione, a Milano, percorrendo il tratto di circonvallazione interna a sud rispetto al centro città. Gli agricoltori hanno attraversato snodi importanti per il traffico cittadino, come piazza Cinque Giornate e la Darsena, e lungo il percorso sono stati salutati da molte persone a piedi lungo i marciapiedi. In zona Conciliazione il corteo ha fatto fatto inversione di marcia per rientrare a Segrate.