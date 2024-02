Una lite in famiglia è finita con l’accoltellamento di un ragazzo di 22 anni a Dueville, in provincia di Vicenza. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bartolo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, a colpirlo è stato il fidanzato della sorella, che si trova adesso in stato di fermo. La posizione dell’aggressore è al vaglio degli inquirenti che, in base all’entità delle ferite riportate dal 22enne e dalla dinamica di quanto accaduto, potrebbero procedere con le accuse di tentato omicidio o lesioni gravissime.

L’aggressore avrebbe impugnato un coltello durante una lite con la fidanzata, avvenuta questa mattina intorno alle 9.30 mentre si trovava a casa di lei. Nell’abitazione di via 2 Giugno a Dueville erano presenti anche la madre e il fratello della ragazza. Quest’ultimo è stato colpito con più fendenti, almeno tre, di cui uno all’addome. Si trova ora ricoverato nel reparto di rianimazione del San Bortolo: le sue condizioni al momento sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

A chiamare i militari stando alle ricostruzioni è stata la madre del giovane e le forze dell’ordine una volta arrivate sul posto hanno contatto i sanitari del Suem. Nell’abitazione dove è avvenuto il fatto risiedono il giovane, la sorella maggiore e la madre. Il padre da molti anni non vive con la famiglia. “Si tratta di una famiglia conosciuta e che porta all’interno purtroppo diverse fratture conseguenti a delle fragilità”, racconta la vice sindaca di Dueville, Elena Lionzo. “Ci dispiace apprendere questa notizia – continua – e ci auguriamo che il ragazzo coinvolto si riprenda”.