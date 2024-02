Attimi di tensione al corteo animalista organizzato a Milano dalla deputata Michela Vittoria Brambilla. Poco prima della partenza del corteo, in piazza Oberdan, l’influencer e attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi ha contestato la parlamentare ed è stato spintonato dai partecipanti e, successivamente, allontanato dagli agenti della Digos. La discussione è andata avanti per diversi minuti e a stento le forze dell’ordine sono riuscite a calmare l’attivista, convinto di essere stato spinto proprio da un poliziotto.

Video Facebook/Enrico Rizzi