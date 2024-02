Le autorità austriache stanno indagando sull’uccisione di 5 donne a Vienna nelle ultime 24 ore. Delle vittime, tre sono state uccise in una casa chiusa, mentre una era una ragazzina di 13 anni, uccisa insieme alla madre. Fonti di polizia hanno riferito che un giovane di 27 anni, trovato in possesso di un coltello, è stato arrestato in relazione alla morte delle tre donne in un bordello nel distretto di Brigittenau ieri sera, dopo una segnalazione arrivata da un testimone. Il sospetto non ha al momento spiegato le ragioni del suo gesto. In un caso separato, una donna e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento della capitale. Secondo l’agenzia Apa, il marito e padre sarebbe il primo sospettato dell’omicidio, avvenuto per strangolamento o soffocamento.

Il femminicidio è oggetto di un ampio dibattito pubblico in Austria. Il governo ha promesso di intervenire e, in particolare, ha aumentato il sostegno finanziario alle organizzazioni che aiutano le vittime di violenza. Tuttavia, le ong criticano il governo per non aver fatto abbastanza. Un’associazione austriaca che gestisce rifugi per donne sottoposte a violenza stima che nel 2023 ci sono stati 26 femminicidi nel Paese. Tra il 2010 e il 2020, 319 donne sono state uccise in Austria, per lo più, dicono gli studi. dal partner o dall’ex partner.