La nave mercantile Rubymar, con bandiera del Belize e registrata nel Regno Unito, colpita con missili il 18 febbraio scorso dalle milizie Houthi mentre si trovava nel golfo di Aden sta provocando un grave danno ambientale nell’area. L’imbarcazione, che trasporta 40mila tonnellate di fertilizzanti, è ancorata ma continua ad imbarcare acqua e la scia di petrolio rilasciato in mare supera ormai i 28 chilometri. I 24 membri dell’equipaggio hanno da giorni abbandonato la nave che è gestita da un operatore con sede in Libano. Fonti assicurative, riprese da Reuters, hanno affermato di non essere in grado di determinare chi avesse assicurato la nave, che sembra non essere coperta dal mercato delle assicurazioni marittime di Londra.

On Feb. 18 between 9:30 p.m. and 10:40 p.m., Iran-backed Houthi terrorists attacked the M/V Rubymar, a Belize-flagged, UK-owned bulk carrier. The ship is anchored but slowly taking on water. The unprovoked and reckless attack by Iran-backed Houthi terrorists caused significant… pic.twitter.com/bU6j850wwG

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 24, 2024