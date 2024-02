Giorgia Meloni è a Kiev per il primo G7 sotto la presidenza italiana. La premier ha scelto la capitale ucraina, in occasione del secondo anniversario della guerra, per una passerella cominciata già all’alba: poco dopo le ore 6 è arrivata a destinazione in treno in compagnia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del primo ministro belga e presidente del Consiglio Ue Alexander De Croo e del primo ministro canadese Justin Trudeau. Alle ore 16 Meloni presiederà a Kiev una riunione in videoconferenza dei Capi di Stato e di Governo G7, in cui è previsto anche l’intervento del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Inoltre, ci sarà la firma dell’accordo di sicurezza Italia-Ucraina, l’intesa decisa dai Paesi del G7 al vertice Nato di Vilnius: un’intesa decennale che, stando alle bozze, per ora è solamente un segnale politico e non prevede alcun sostegno economico concreto.

Per il “suo” primo G7 Meloni ha scelto Kiev e la passerella con Zelensky. Ma ha dovuto incassare l’assenza del presidente francese Emmanuel Macron, che non parteciperà alla videoconferenza del summit. Macron non si collegherà e sarà sostituito dal ministro degli Esteri Stéphane Séjourné, come hanno spiegato all’Ansa fonti dell’Eliseo, confermando le indiscrezioni già circolate. Secondo la versione ufficiale, Macron non può partecipare perché è impegnato “per tutto il giorno” al Salone dell’Agricoltura nel tentativo di placare la crisi dei trattori. Il presidente francese però allo stesso tempo ha organizzato per lunedì a Parigi un incontro a sostegno dell’Ucraina con i leader di altri Paesi, due anni dopo l’inizio dell’offensiva russa. Pare una sorta di contro-G7 dell’Eliseo, a cui infatti Meloni dovrebbe non partecipare: al suo posto, scrive Repubblica, andrà il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’intervento a Hostomel – Parlando dall’aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, la premier Meloni ha ribadito la sua linea: “Questa terra è un pezzo della nostra casa e noi faremo la nostra parte per difenderla“. Meloni è intervenuta alla cerimonia in onore dei soldati ucraini protagonisti della battaglia di Hostomel, con Zelensky e gli altri leader internazionali: “Questo posto è simbolo di fallimento di Mosca e dell’orgoglio dell’Ucraina, ci ricorda che c’è qualcosa di più forte di missili e guerra: è l’amore per la terra e la libertà”. Poi ha aggiunto: “L’Italia c’è, e questo penso che si veda a maggior ragione adesso come presidente del G7. Continuiamo a garantire il nostro sostegno all’Ucraina, oggi firmeremo anche le nostre garanzie di sicurezza perché riteniamo che in Ucraina si combatta anche per la nostra libertà e il nostro interesse nazionale”. Secondo Meloni, “quello che è accaduto negli ultimi due anni, con focolai di crisi che si continuano a moltiplicare, è figlio di quella invasione”. “Quando saltano le regole del diritto internazionale si rischia di ritrovarsi in un mondo in cui chi è militarmente più forte invade il suo vicino. Non so se ci conviene un mondo del genere”, ha sostenuto la premier.

Il G7 in video con Zelensky – Meloni nel suo ragionamento continua a dichiarare che l’aiuto militare a Kiev è la strada per arrivare a una soluzione pacifica del conflitto: “Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, questa guerra sarebbe durata tre giorni invece noi oggi ci ritroviamo in una situazione di equilibrio del conflitto che è la precondizione di qualsiasi ipotesi diplomatica”, ha affermato parlando ai giornalisti presenti all’aeroporto. “Il gioco è sempre lo stesso – ha aggiunto Meloni- non si può scambiare una invasione con la pace. Quello che si può fare è costruire un equilibrio che consenta a un certo punto di cercare un’altra soluzione”. Dopo la passerella a Hostemel, sarà la cattedrale di Santa Sofia di Kiev la location da dove la premier Giorgia Meloni si collegherà per il G7 in videoconferenza, nel secondo anniversario della guerra. Prima, a Palazzo Mariinskyi, sede della presidenza ucraina, è prevista una conferenza stampa, attorno alle 13.30, ora italiana.