“C’hanno 15 anni, potrebbero essere i vostri figli. Non hanno niente, cosa volete che facciano?”. In un video, nel giorno in cui la polizia ha manganellato gli studenti a Pisa, in corteo in sostegno della Palestina, i professori hanno filmato ciò che stava accadendo e hanno cercato di difendere i propri studenti. “Siamo pubblici ufficiali anche noi” hanno detto rivolti agli agenti, “riprendiamo ciò che succede”. Poi hanno chiamato direttamente alcuni studenti, per nome, invitandoli alla calma.