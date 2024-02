Sarà la procura di Ivrea a indagare sulle cause della morte di un 12enne morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Chivasso e in seguito aggravatosi. Gli inquirrenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Andrea Vincenzi, di Castiglione Torinese. Il ragazzino è spirato mercoledì sera al Regina Margherita di Torino dopo tre accessi all’ospedale di Chivasso per una sospetta polmonite.

L’indagine al momento è a carico di ignoti. La procura martedì conferirà l’incarico al medico legale per effettuare l’autopsia. L’adolescente era stato visitato e mandato a casa quando, con il 118, è arrivato al pronto soccorso di Torino era già in arresto cardiaco. I medici hanno tentato tutto il possibile ma non c’è stato modo di rianimarlo. Andrea Vincenzi abitava con i genitori a Castiglione Torinese ed era un giovane calciatore nella categoria Esordienti del Gassino-San Raffaele. È stata proprio la società, con una nota sui social, a diffondere la drammatica notizia.

Foto di archivio