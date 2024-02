“Abbiamo visto la destra ieri, Meloni, Salvini e Tajani affiancati sul palco in Sardegna. Mentre oggi si spaccano in Aula sul terzo mandato. Fanno bene a chiedersi se ci saranno ripercussioni sulla tenuta del Governo. Loro smentiscono, ma il fatto che se lo chiedano dimostra che hanno un problema con le loro divisioni”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a margine dell’evento “Un AI al servizio delle persone. Il protagonismo europeo per una rivoluzione democratica e intelligente”, tenutosi presso a Palazzo Merulana a Roma.