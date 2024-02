Di nuovo la Xylella in Puglia. A Triggiano, in provincia di Bari, è stato individuato un nuovo ceppo della Xylella, ribattezzato ‘Xylella fastidiosa fastidiosa’, come confermato all’Ansa dall’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia. La variante è stata trovata su sei piante di mandorlo e le analisi in laboratorio già effettuate hanno confermato la diagnosi mercoledì 21 febbraio. Giovedì il dipartimento Agricoltura firmerà un’ordinanza di abbattimento degli alberi infetti e verranno effettuate nuove analisi sulle piante nell’arco di 800 metri.

“La Xylella è arrivata alle porte di Bari, con una nuova variante che, a differenza di quella nota fino ad oggi, non sfiora gli ulivi ma attacca ciliegi, viti e mandorli”, conferma una nota del consigliere regionale delegato al Paesaggio e all’Urbanistica, Stefano Lacatena. “Lo abbiamo appreso oggi dal TgNorba, che racconta di una Xylella ancora più aggressiva di quella che ha schiacciato l’olivicoltura pugliese, un intero comparto che ancora oggi tenta a fatica di rimettersi in pista”, spiega.

“Le tre specie che oggi sono a rischio sono annoverabili tra le produzioni più importanti per la nostra Regione, un fiore all’occhiello del Made in Puglia e, dunque, meritevoli della massima attenzione. Peraltro, rischiamo di assistere, per l’ennesima volta, al cambio radicale dell’immagine del nostro paesaggio e come consigliere delegato anche a questa materia mi confronterò con l’assessore regionale all’Agricoltura per condividere una strategia di contenimento dell’avanzata del batterio”, aggiunge Lacatena.

Il problema della diffusione della Xylella affligge periodicamente la Puglia, ma l’impatto sugli ulivi è da tempo diminuito, come dimostra una ricerca scientifica che riporta tutti i dati disponibili del monitoraggio della Regione Puglia eseguiti sugli ulivi colpiti dal disseccamento, la malattia CoDiRO, dal 2013 al 2023, che spiega che “nella maggior parte di ulivi campionati dalla Regione Puglia e che hanno mostrato sintomi di disseccamento, il batterio Xylella fastidiosa (sottospecie pauca) non è stato rilevato”.