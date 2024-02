Come tutte le mattine ha comprato il giornale in edicola, ha aperto la pagina delle lotterie e ha scoperto di aver fatto 6 al Superenalotto. Ben 64 milioni di euro, tutti insieme. Dopo un momento di incredulità, si è recato dal tabaccaio ma ha scoperto l’amara verità: i numeri erano vecchi, il giornale aveva sbagliato e lui non aveva vinto niente. E’ l’incredibile storia accaduta al signor Loreto Bianchi, 85 anni, ex commesso al Tribunale di Roma ma in pensione da oltre 20 anni. Ora Loreto vuole denunciare il quotidiano romano. “Sono stato male tutta la giornata di ieri”, racconta, con ancora in mano la “bolletta” incriminata. “Io non so usare internet – dice – gioco il Superenalotto e poi compro il giornale. Ieri appena ho visto i numeri non ci volevo credere. E ho fatto bene, perché quando sono andato dal tabaccaio mi ha detto che la schedina non passava nel sistema”. A quel punto l’amara scoperta: “Hanno sbagliato a mettere la combinazione, che però è uguale alla mia”.

Cosa avrebbe fatto il signor Loreto con i quei 64 milioni? “Già pensavo che sarei potuto partire, e andarmene, magari andare a svernare alle Maldive. Ho lavorato tanti anni, un colpo di fortuna me lo sarei meritato”. Ora partirà la denuncia. “Forse, ma come faccio: l’avvocato me tocca pagarlo…”, dice scherzando (ma neanche troppo) in romanesco.