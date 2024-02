Un decisione drastica, presa dopo tanti anni di lavoro. Una scelta però necessaria, arrivata dopo l’ennesima telefonata imbarazzante e offensiva. È quella presa dalla titolare di un piccolo centro olistico a Cornate d’Adda, in Brianza, che con un post su Facebook ha comunicato ai clienti di aver vietato i massaggi agli uomini. Secondo quanto raccontato dalla donna al Corriere della Sera, negli ultimi mesi sono aumentate le richieste da parte di potenziali clienti uomini circa l’eventuale possibilità di poter sottoporsi all’interno del suo centro benessere a massaggi alle parti intime o ad altre prestazioni simili. “Richieste mortificanti per chi come me ha investito tanto nella creazione di un luogo particolare come questo – ha detto la donna – Per questo motivo d’ora in avanti riceveremo soltanto donne, oppure uomini che già conosciamo e di cui ci possiamo fidare”.