“Chi nega il cambiamento climatico è complice”. Lo ha detto il vice direttore generale di Fondazione Cesvi Roberto Vignola che oggi, insieme a Factanza e Mirror, ha inaugurato a Milano un’installazione di denuncia sull’emergenza climatica, all’apertura della Fashion Week. “Il cambiamento climatico non esiste… ma è già qui” si legge sull’opera, un’auto devastata da enormi chicchi di grandine che è stata posta in via Paolo Sarti.