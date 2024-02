Un prigioniero politico è morto in detenzione in Bielorussia. Ihar Lednik, 64 anni, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso, attivista storico anti-dittatura, arrestato nel 2022 e condannato a 3 anni per “diffamazione” contro il presidente Alexandr Lukashenko.

“Ihar Lednik, ex membro del Partito socialdemocratico bielorusso (Gramada), attivista e giornalista, è morto in carcere all’età di 64 anni”, ha dichiarato l’organizzazione politica su Telegram, notizia confermata dall’Ong per i diritti umani Viasna. Arrestato nel dicembre 2022, era stato condannato a tre anni di reclusione per aver “diffamato” il presidente bielorusso in relazione a una pubblicazione su un giornale del Partito socialdemocratico. Durante la detenzione, la sua salute è peggiorata “considerevolmente”, ha sottolineato il partito, che è gestito da attivisti all’estero. L’organizzazione ha aggiunto che era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un problema gastrointestinale e soffriva anche di un problema cardiaco, ma non ha indicato la causa o la data esatta del decesso.