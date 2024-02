Continua la protesta degli agricoltori radunati da giorni nella capitale. Circa 150 trattori sono partiti in corteo questa mattina dal presidio di via Nomentana per raggiungere Monterotondo. Altri 2 trattori invece hanno lasciato il gruppo, seguiti da 4 pullman con a bordo circa 200 agricoltori, direzione Piazza della Repubblica dove si terrà una manifestazione.