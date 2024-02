Ancora una scossa, l’ennesima, in provincia di Parma, in un territorio che da inizio febbraio è interessato da uno sciame sismico importante. Oggi l’ultimo episodio, con una scossa di terremoto di magnitudo provvisoria tra 3.5 e 4 registrata alle ore 14.46 dall’Ingv. Si tratta della più intensa tra le decine di scosse di magnitudo superiore a 2.0 che si sono verificate nella zona di Parma nelle ultime 24 ore. Un fenomeno che segue di cinque giorni quello verificatosi il 15 febbraio, con una decina di scosse – la più forte di magnitudo 3.5 poco dopo le 11 e mezzo, seguita poco dopo da una di 3.4 – registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) sempre in provincia. L’epicentro è stato il comune di Langhirano. Nella zona, la val Baganza, dal 7 febbraio era in atto uno sciame sismico. La scossa più forte in assoluto si è verificata il 9 febbraio, di magnitudo 4.2. Il giorno prima, quindi il 14 febbraio, c’è stata una scossa di magnitudo 3.3 alle ore 15.50: in questo caso i comuni più vicini all’epicentro sono stati quelli di Langhirano e Calestano.