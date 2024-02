“Sono felice di essere a Lanciano, davanti a un presidio di sanità e di cura per dare la nostra vicinanza a chi lavora in condizioni difficili. La sanità pubblica è il primo punto del programma del nostro candidato presidente, è il primo punto di impegno in tutta Italia del Partito democratico perché non accetteremo e contrasteremo con forza i tagli alla sanità pubblica che sta portando avanti il governo Meloni. Contrasteremo la privatizzazione strisciante di cui questo governo si sta rendendo responsabile”. Così Elly Schlein, a Lanciano, in Abruzzo, per un appuntamento della campagna elettorale per le elezioni regionali.