Vent’anni di squalifica, praticamente una radiazione. Peggio dei peggior dopati. Non per aver assunto sostanze proibite, truccato gare o rubato fondi. Solo per aver osato criticare la Federazione Ciclismo italiana (FCI) e paragonare il suo presidente al marchese del Grillo. Citazione anche dotta cinematograficamente, che però è stata ritenuta gravemente offensiva dal tribunale federale. Andrea Fin è un appassionato di ciclismo, tesserato per la Federazione in quanto dirigente di una piccola associazione sportiva di famiglia in Veneto. È anche giornalista pubblicista, titolare di un blog specializzato sulle due ruote (Ciclismoweb.net), su cui si è occupato spesso di vicende federali. Politicamente vicino a Silvio Martinello e quindi all’opposizione, prima dell’ex presidente Renato Di Rocco e ora di quello attuale, Cordiano Dagnoni, non ha mai fatto mistero di essere critico nei confronti della gestione della FederCiclismo, con tutta una serie di articoli, a partire dalla famosa vicenda delle provvigioni irlandesi che proprio sulle pagine del suo blog ha avuto origine. Questo suo attivismo però gli è costato caro.

Tutto nasce da un articolo, uno dei tanti firmati da Fin, pubblicato lo scorso 23 febbraio 2023 dal titolo “FCI: il nuovo logo è di Cordiano Dagnoni”, in cui veniva contestata la decisione di richiedere un’autorizzazione preventiva per l’uso del logo federale, e si paragonava il n.1 Dagnoni al marchese del Grillo, con tanto di fotomontaggio del presidente nei panni di Alberto Sordi. A inizio aprile Fin riceve una convocazione da parte della Procura federale, a cui non risponde. È l’inizio di una vera e propria indagine, con tanto di deferimento e processo, che si conclude a settembre con un verdetto di colpevolezza: secondo i giudici, “il complessivo esame del contenuto degli articoli denotano una precisa volontà di gettare discredito sul prestigio e sulla credibilità della FCI nel suo complesso”, e questo viola il “divieto di esprimere giudizi e rilievi lesivi della reputazione, onore e decoro tanto di soggetti, quanto di organi operanti all’interno della Federazione Ciclistica Italiana”. Risultato: tre mesi di squalifica e multa di mille euro. Ma non basta: di fronte al rifiuto di pagare l’ammenda, Fin ha ricevuto un’ulteriore comunicazione dalla Federazione che estende la sospensione fino al 2 ottobre 2043! A meno che ovviamente non si rassegni a saldare la sua pendenza.

La vicenda è emblematica nella sua stortura: per la sua attività da giornalista, Fin è stato punito nella sfera di tesserato. La questione infatti non è il contenuto degli articoli, la veridicità o meno di quanto raccontato dall’autore: se il presidente o la Federazione si ritenevano diffamati potevano querelare, o rivolgersi all’ordine. Il punto è che la giustizia sportiva è intervenuta per sanzionare quello che può a tutti gli effetti essere considerato un “reato di opinione”. La Federazione fa sapere che i giudici hanno semplicemente applicato le regole per cui non si può disonorare un altro tesserato, regole a cui lo stesso Fin ha aderito tesserandosi. Ma il problema forse è proprio questo, che nel mondo dello sport esista una norma del genere: non esiste un parametro oggettivo per stabilire cosa leda l’onore di un tesserato. Un fotomontaggio del marchese del Grillo, ad esempio, è satira o diffamazione? Di fatto, quel divieto così formulato può diventare facilmente un divieto di critica. Una censura. Uno strumento per colpire gli avversari politici. Specie se l’interpretazione viene lasciata alla giustizia federale. Questa – come sottolinea la Fci – è ovviamente autonoma dal presidente. Ma in tutte le Federazioni (non certo solo nel ciclismo) è spesso molto vicina al potere politico. Certo, a Fin basterebbe saldare la multa per chiudere la storia ma a questo punto per lui è diventata una questione di principio: “Non ho intenzione di pagare, né di fare ulteriori ricorsi, perché non riconosco la legittimità della sanzione. Se dovrò rinunciare al tesseramento lo farò a malincuore. Ma non riusciranno a zittirmi”.

Twitter: @lVendemiale