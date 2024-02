“Quello che sta accadendo con la giustizia è uno scempio dei principi costituzionali, a partire dall’uguaglianza delle legge per tutti. Un principio che ci fa sentire cittadini. Ma poi questo Governo comincia con l’abolire l’abuso d’ufficio, così il funzionario pubblico che favorisce gli amici non è più punibile. Lo stesso vale per il traffico di influenze. E lo stesso anche per le intercettazioni, che diventeranno pressoché impossibili. Insomma stanno smantellando tutti i presidi anticorruzione. Vogliono creare un sistema di impunità per se stessi e per i loro amici” lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, intervenendo a un evento per sostenere la candidatura di Alessandra Todde a presidente della Sardegna a Oristano.