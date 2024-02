Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin in patria, è morto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una condanna a 19 anni. A darne l’annuncio è il servizio carcerario russo.

Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, il dissidente di 47 anni ha avvertito un malore dopo una passeggiata, ma nonostante siano state eseguite “tutte le misure di rianimazione necessarie” queste “non hanno dato risultati positivi”. Le cause del decesso di Navalny sono in fase di accertamento, spiega il servizio penitenziario federale russo, ma la tv di Stato ha diffuso la notizia che si tratterebbe di una trombosi. I tentativi dei medici di rianimarlo sono continuati per 30 minuti prima che venisse dichiarato morto.

Dal Cremlino, per bocca del portavoce Dmitry Peskov, spiegano che Putin è stato informato del decesso del suo rivale, ma che non sono ancora chiare le cause della morte. Parlando tre giorni fa in videoconferenza dall’estero con un gruppo di diplomatici europei a Mosca, il braccio destro di Alexei Navalny, Leonid Volkov, aveva detto che l’oppositore era “in condizioni psicofisiche sorprendentemente buone” e che non temeva per la sua vita, assicurando di “sentirsi al sicuro”. Anche il direttore della Commissione regionale di vigilanza pubblica, Danila Gontar, ha dichiarato che Alexey Navalny non avrebbe lamentato alcun problema di salute. “Non ci sono stati reclami sulla salute. È vero. Non abbiamo avuto informazioni al riguardo”. Anche la madre, Lyudmila Ivanovna Navalnaya, dice a Novaya Gazeta di aver visto il figlio appena quattro giorni fa e che stava bene: “Non voglio sentire alcuna condoglianza. Abbiamo visto mio figlio nella colonia penale il giorno 12, avevamo una visita. Era vivo, sano, allegro”.

Il Comitato investigativo russo della regione artica ha annunciato di aver aperto un’inchiesta sulla morte dell’oppositore. “Secondo la procedura stabilita dalla legge, vengono eseguite una serie di misure investigative e operative volte a stabilire tutte le circostanze dell’incidente”, si legge in un comunicato.

Il dissidente russo in carcere fin dal suo ritorno in patria dalla Germania, dove era stato ricoverato per un avvelenamento, periodicamente veniva sottoposto al regime di isolamento e a punizioni per la sua condotta e le sue manifestazioni di protesta. L’ultimo suo messaggio diffuso su X, il 14 febbraio scorso, raccontava proprio dell’ultimo provvedimento preso nei suoi confronti: “Il carcere di Iamal ha deciso di battere il record di Vladimir allo scopo di adulare e compiacere le autorità di Mosca. Mi hanno appena dato 15 giorni in una cella di punizione. Cioè, questa è la quarta cella di punizione in meno di 2 mesi che sono con loro”.

Dalle istituzioni europee si alza la voce del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che punta il dito contro l’establishment di Mosca: “Alexei Navalny ha combattuto per i valori della libertà e della democrazia. Per i suoi ideali ha fatto l’estremo sacrificio. L’Ue ritiene il regime russo l’unico responsabile di questa tragica morte. Porgo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a coloro che lottano per la democrazia in tutto il mondo nelle condizioni più buie. I combattenti muoiono ma la lotta per la libertà non finisce mai”. La presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, si allinea al collega belga affermando che “il mondo ha perso un combattente il cui coraggio risuonerà attraverso le generazioni. Inorridita dalla morte del vincitore del Premio Sakharov Alexei Navalny. La Russia gli ha tolto la libertà e la vita, ma non la sua dignità. La sua lotta per la democrazia continua a vivere. I nostri pensieri sono con sua moglie e i suoi figli”.

Il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, chiede che si verifichino “tutti i fatti e la Russia deve rispondere a tutte le domande sulle cause” di questo decesso. “Sono profondamente rattristato e molto preoccupato – ha aggiunto – Alexi Navalny era una voce molto forte per la libertà, per la democrazia e per questo gli alleati della Nato hanno chiesto a lungo il suo rilascio immediato”.

Immediata la risposta di Mosca che respinge ogni tipo di accusa riguardo la morte improvvisa dell’oppositore: “La reazione immediata dei leader della Nato alla morte di Navalny, sotto forma di accuse dirette contro la Russia”, mostra la natura di questi Paesi, scrive su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. “Non esiste ancora un esame forense, ma le conclusioni dell’Occidente sono già pronte”.