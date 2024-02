Alexey Navalny è apparso di fronte alle telecamere, per l’ultima volta, lo scorso 10 di gennaio. L’oppositore politico di Vladimir Putin, morto in carcere il 16 di febbraio, era in videocollegamento, per un’udienza, dal remoto carcere “Lupo Polare” della regione siberiana di Yamalo-Nenets, sopra il circolo polare artico.