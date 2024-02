La sicurezza sul lavoro “è assolutamente una priorità, perché non si può andare a lavorare e morire per lavorare”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti a Nuoro sul crollo avvenuto a Firenze. “Esprimiamo la massima vicinanza, solidarietà, ai parenti delle vittime e con dolore apprendiamo questa ulteriore tragica notizia sui luoghi di lavoro, ma speriamo si possa finalmente dare una svolta, perché ogni volta star qui a dire dichiarare per queste vittime, diventa veramente una cosa di cui la politica non può accontentarsi”, ha aggiunto. “Dobbiamo fare di più, dobbiamo lavorare per la prevenzione e speriamo davvero ci sia un moto di tutte le forze politiche per dare impulso ad alcuni strumenti, che sicuramente non saranno risolutivi una volta per tutte, ma aiuteranno molto a prevenire queste morti”, ha concluso Conte.