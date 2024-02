“Credo non sia il caso di approvare un terzo mandato all’interno di un decreto che parla di altro. Politicamente per noi la questione va posta in un altro contesto”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ospite a Start su Sky TG24. Il ministro ha sottolineato che “sull’ammissibilità dell’emendamento decide il presidente della commissione ma il tema è molto delicato” e che “io non ho pregiudizi ma non mi sembra il caso di decidere di questo tema usando un decreto”.

Quindi ha proseguito: “Noi, senza peccare di modestia, ci vogliamo giocare tutte le partite. Zaia è stato un ottimo governatore del Veneto, peraltro il suo sarebbe il quarto mandato, perché ne ha fatti due consecutivi e uno in mezzo. Un’alternanza potrebbe anche essere possibile, perché nessuno è eterno e non lo è nemmeno Zaia”.