“È stato accostato il mio cognome e quello di Giuseppe Conte alla parola condanna. Siccome noi siamo stati in tribunale ma c’è stata un’archiviazione con formula piena, accostare le nostre personalità alle parole ‘condannati’ in maniera confusa, come è stato fatto nell’intervento (della deputata FdI Alice Buonguerrieri ndr) è molto grave e non è accettabile”. Così il deputato dem, ex ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il voto finale con il quale è arrivato l’ok alla commissione d’inchiesta Covid.

Speranza critica un metodo che “ricorda le epoche peggiori di questo paese” e bolla l’intervento della deputata di Fratelli d’Italia come “squadrista e inaccettabile”. “Se qualche italiano aveva dubbi sugli obbiettivi e il senso della commissione questo intervento li ha chiariti – aggiunge – è emerso in modo lampante che l’obbiettivo non è quello di capire, che un grande paese dovrebbe avere, per rendere più forte il nostro servizio sanitario nazionale”. “Ribadisco – conclude – di aver operato da ministro con disciplina e onore come dice la nostra Costituzione”.