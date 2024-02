La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini e il giornalista de Le Iene Antonino Monteleone accusati di diffamazione. I due erano stati indagati dal procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati per l’intervista “rubata” in cui si parlava di presunti festini a cui avrebbero partecipato i magistrati che indagarono sulla morte di David Rossi e che per questo avrebbero “insabbiato” l’inchiesta. L’udienza preliminare è stata fissata per il 3 aprile.

L’ex capo comunicazione di Mps era deceduto dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. La morte di Rossi è stata oggetto di due fascicoli, uno nell’immediatezza del decesso, uno due anni dopo. Entrambi chiusi con archiviazione per suicidio anche se proprio dalle carte delle due indagini erano emerse una serie di incongruenze. Nella intervista ‘rubata’, Piccini aveva detto che le indagini sulla morte di Rossi erano state “rabbuiate” per la partecipazione alle feste dei magistrati. L’indagine che era stata aperta a Genova per indagare su queste rivelazioni e quelle di un ex gigolò era stata archiviata.