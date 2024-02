Scontri sotto la sede Rai di Bologna. Gli incidenti sono scoppiati dopo che i manifestanti scesi in piazza in sostegno della causa palestinese si sono avvicinati ai cancelli che delimitano la sede regionale, chiedendo di poter leggere un comunicato “contro il negazionismo del genocidio in corso, la censura e la narrazione filoisraeliana della Rai”.