Lascia il bambino di 4 anni chiuso in macchina e va a sciare. È accaduto al passo Brocon nel comune di Castello Tesino, in provincia di Trento. La donna è stata rintracciata dai Carabinieri locali, intervenuti sul posto, e denunciata per abbandono di minore alla Procura provinciale. Si tratta di una quarantenne originaria della Repubblica Ceca. La segnalazione, come comunicato dall’Arma, è arrivata da un dipendente di un impianto di risalita della zona, che aveva notato il bambino piangere da solo chiuso dentro un’auto parcheggiata.

Dopo aver tentato senza riuscire di aprire la portiera dell’auto, i carabinieri hanno cercato di mettersi in contatto con la madre attraverso varie chiamate senza risposta, messaggi diffusi con gli altoparlanti dell’impianto di risalita e ricerca visiva in tutti i tornelli del comprensorio. Una volta rintracciata, la donna ha cercato di giustificarsi dicendo di aver lasciato il bambino da solo in macchina perché non voleva sciare e di aver affidato il compito di sorvegliare sul piccolo al fratello di 13 anni, che nel frattempo però era andato a sciare.

“Alla vista dei militari e degli addetti che gli parlavano – si legge nella nota stampa, riportata dall’Adige – il bimbo si è calmato ed ha smesso di piangere, ma tuttavia non è riuscito ad aprire lo sportello dall’interno. A quel punto, visto che il bambino si era calmato e stava bene e che una eventuale apertura forzata dello sportello o una rottura del vetro avrebbe potuto spaventarlo, i militari hanno deciso di cercare di rintracciare il proprietario dell’autovettura, pensando che potesse trovarsi a breve distanza sulle piste da sci”.