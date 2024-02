Diverse persone sono rimaste colpite nella sparatoria avvenuta a Kansas City (Missouri) durante la parata per la vittoria al Super Bowl della locale squadra di football americano dei Chiefs. Lo riferisce la polizia, mentre i vigili del fuoco indicando tra 8 e 10 il numero dei feriti. Le forze dell’ordine chiedono su X di allontanarsi dall’area intorno a Union Station e aggiungendo che sta ancora cercando di determinare il numero delle persone coinvolte. Due persone armate sono state prese in custodia della polizia, riferisce la Cnn. Le riprese mostrano scene caotiche fuori dalla stazione ferroviaria mentre gli agenti fanno irruzione nell’edificio. Gli spari sono stati esplosi pochi minuti dopo che i giocatori della squadra dei Chiefs avevano promesso ai loro tifosi per il prossimo anno la conquista di un terzo titolo Nfl consecutivo. Diverse persone lungo il percorso della parata nel centro di Kansas City sono state portate via in barella.