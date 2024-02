Rubavano nei condomini in centro a Milano e fuggivano in monopattino. Sono stati individuate e arrestate cinque persone – quattro di origine sudamericana e un italiano – tra i 25 e 30 anni. Il “modus operandi” era sempre lo stesso: uno di loro rimaneva a fare da palo in strada mentre gli altri membri del gruppo entravano nelle abitazioni. Approfittavano dell’uscita di un residente e forzavano porte o finestre, facevano il colpo in brevissimo tempo e poi fuggivano con monopattini o bici elettriche.

Il gruppo di esperti in furti in appartamento è stato fermato grazie all’analisi delle immagini di tutti i sistemi di sorveglianza delle zone colpite e dei dati del traffico dei telefoni. Sono accusati di essere i responsabili di sette furti nel centro di Milano tra aprile e dicembre dello scorso anno.