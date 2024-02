“Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. Questo a prescindere dal fatto che noi si sia fatto una famiglia insieme. Lo sarà sempre perché è una persona per me fantastica”. Così l’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, ospite della presentazione del libro di Candida Morvillo ‘Sei un genio dell’amore e non lo sai’ al Teatro Manzoni di Roma, presentato assieme alla giornalista Gaia Tortora. “Ha trovato solo noi liberi a San Valentino”, scherza la giornalista. Poi, terminata la presentazione, Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni, alla prima uscita pubblica dopo il passaggio a sorpresa all’ultima edizione di Atreju, evita di rispondere alle domande dei giornalisti.