Bagarre alla Camera durante la seduta in cui si stava per votare l’istituzione della Commissione d’inchiesta sul Covid. La parlamentare di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, ha fatto infuriare le opposizioni, con il presidente di turno, Fabio Rampelli, che ha deciso, dopo varie riprese verbali, di sospendere la seduta.

“È giusto che gli italiani sappiano che FdI ha trascinato in tribunale Conte e Speranza per ottenere trasparenza e verità. Ed è solo grazie alle sentenze con cui sono stati condannati che noi abbiamo ottenuti quegli atti e quei documenti troppo a lungo secretati”, ha detto la deputata. Salvo poi specificare, solo dopo una interruzione della seduta: “Due sentenze del tar con i quali sono stati condannati a dare i documenti che FdI aveva chiesto…”.

Immediato, dopo l’ok della Camera all’istituzione della Commissione Covid, l’intervento dell’ex premier Conte: “Non ho nessun timore dell’indagine che verrà svolta – ha esordito Conte – State costruendo un utilizzo abnorme, quello della Commissione d’inchiesta, per attaccare politicamente il governo precedente, ma non credo governerete a vita”.

Quindi rivolgendosi direttamente alle parole di Buonguerrieri, ha specificato: “Più volte è stato concesso all’onorevole collega di parlare direttamente addosso a me e Speranza, con delle accuse infamanti. Dire che siamo stati condannati è un’infamante accusa perché significa oscurare gli accertamenti che i tribunali ordinari di Roma e Brescia hanno fatto sul nostro operato. Quindi non solo c’è stata la malafede di ignorare atti ormai di pubblico dominio, ma anche la malafede di accusarci di una condanna che solo a seguito delle rimostranze dell’opposizione è stato accertato essere di un tribunale amministrativo regionale. E per una cosa ridicola, acquisire documenti che erano stati chiesti da FdI. Vergogna“.