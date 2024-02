Un uomo è stato ucciso e altre cinque persone sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta nella stazione Mount Eden Avenue della metropolitana di New York. I fatti sono successi intorno alle 16.40 ora locale di lunedì 12 febbraio. Come riporta il New York Post, secondo alcune testimonianze, sono 10 i colpi d’arma da fuoco esplosi all’interno della stazione metropolitana a causa di un rissa scoppiata tra due gruppi di adolescenti. Nello scontro è stato colpito al volto un 35enne, morto poco dopo, mentre i cinque rimasti feriti con un età compresa fra i 15 e i 71 anni sono stati portati in ospedale e sono in condizioni stabili. Durante una conferenza stampa il vice commissario della polizia di New York, Tanya Kinsella ha dichiarato: “Si è verificato un altro insensato atto di violenza sul nostro sistema di trasporto pubblico. Sono state colpite vittime innocenti, chiunque sia il responsabile verrà preso”. Secondo gli agenti la sparatoria è stata compiuta da due persone che subito dopo l’aggressione si sono dati alla fuga.