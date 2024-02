“Noi abbiamo chiesto la mozione di sfiducia, e c’è una petizione su questo, non soltanto sulla vicenda Irpef o sul commissariamento CREA o su alcune scelte che Francesco Lollobrigida ha fatto al suo ministero, per esempio aumentare le tasse agli agricoltori e contemporaneamente incrementare le spese per le sue segretarie. Noi l’abbiamo richiesto per un altro motivo, perché ancora non è ancora chiarito cosa sia successo sul famoso treno per Ciampino”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi, leader di Italia viva, ospite a Start su Sky Tg24.