Gli F35 di Israele bombardano Gaza commettendo “gravi violazioni del diritto umanitario di guerra”. Per questo un tribunale olandese, dopo le richieste avanzate dalle organizzazioni per i diritti umani, ha deciso che la vendita della componentistica necessaria all’assemblaggio di questi aerei da guerra a Tel Aviv deve essere immediatamente interrotta. “La Corte ordina allo Stato di cessare ogni effettiva esportazione e transito di parti dell’F-35 verso la destinazione finale Israele entro 7 giorni dalla notifica della presente sentenza”, ha affermato la Corte d’Appello dell’Aia.

La decisione dei giudici ha accolto il ricorso delle organizzazioni per la tutela dei diritti umani dopo che il tribunale distrettuale dell’Aia, in prima sentenza, aveva stabilito che la fornitura dei pezzi era principalmente una decisione politica nella quale i giudici non dovevano interferire. I dubbi delle autorità locali erano legati anche al fatto che questa componentistica viene prodotta negli Stati Uniti e trasportata nei magazzini olandesi dai quali viene poi smistata tra i diversi partner di Washington, tra cui anche Israele, nell’ambito di accordi di esportazione. Il dubbio nasceva dal fatto che si tratta appunto di una produzione americana e non era quindi chiaro se le autorità avessero il potere di intervenire nelle consegne, parte di un’operazione gestita dagli Usa.

L’altra obiezione mossa dal governo riguardava l’interesse economico nazionale. Israele, a loro dire, anche in caso di stop alle forniture da parte di Amsterdam si sarebbe potuto procurare la componentistica tramite altri canali.