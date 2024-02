Da giorni l’ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, è assediato dall’esercito israeliano e circondato dai combattimenti e dai colpi dei cecchini. In un video diffuso su Telegram e diventato presto virale, si vede la dottoressa Amira Assouli, del reparto di maternità dell’ospedale, togliersi la giacca e gettarsi in strada per soccorrere un ferito. La donna si abbassa mentre corre, consapevole di essere sotto il tiro dei cecchini. Grazie anche all’aiuto di altri operatori sanitari l’uomo colpito viene poi portato dentro la struttura e curato. Il filmato è stato condiviso centinaia di volte, descrivendo il gesto della donna come un esempio dell’estremo coraggio di cui medici, infermieri e soccorritori palestinesi danno prova ogni giorno dal 7 ottobre. Pagando spesso anche il prezzo più alto