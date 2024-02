Si è presentato in un negozio Trony con una pistola scacciacani, intimando al responsabile del negozio di riparare la sua stampante. È quanto è successo a Monza lo scorso venerdì 9 febbraio nel primo pomeriggio. L’uomo, un 68enne italiano residente a Lentate sul Seveso, è stato fermato e disarmato dalla polizia, chiamata da un dipendente del negozio. Era in possesso di una pistola scacciacani di tipo “Glock” calibro 9, con un caricatore con 8 cartucce caricate a “salve” custodita nell’apposita fondina agganciata ai pantaloni.

L’uomo, che non ha precedenti, ha raccontato alle forze dell’ordine di aver agito in un momento di furia. Infatti, da diverso tempo aveva portato la sua stampante a riparare ma anche dopo la riparazione il problema non era stato risolto. Quindi stanco di dover aspettare, con l’obiettivo di intimorire il responsabile del negozio e con la speranza di risolvere rapidamente il problema, aveva deciso di mostrare la pistola. Gli agenti, per assicurarsi che non avesse altre armi da fuoco, hanno perquisito la sua auto e l’appartamento, trovando un’altra pistola scacciacani e le munizioni. In auto invece sono stati trovati un martello e un’ascia di cui il 68enne non ha saputo giustificare la presenza. L’uomo, seppur in stato di libertà, è indagato per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti od offendere.