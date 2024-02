Corteo dell’ultradestra a Varese per il Giorno del Ricordo, dedicato alla commemorazione delle vittime delle Foibe. I partecipanti, poco più di un centinaio, facevano parte del comitato varesino 10 febbraio, che riunisce i gruppi dell’ultra destra neofascista dei Do.Ra., Lealtà e Azione, Casapound e Forza Nuova. I militanti hanno marciato con le fiaccole accese fino in piazza Monte Grappa, dove hanno osservato un minuto di silenzio senza fare il saluto romano. La manifestazione è stata monitorata per tutto il percorso dagli agenti della questura di Varese. Poco distante, nel cortile di palazzo Estense, poche ore prima era stato organizzato un presidio antifascista aveva partecipato anche il sindaco Davide Galimberti.