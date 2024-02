Prosegue il maltempo in Italia. Da venerdì 9 febbraio una perturbazione atlantica ha investito la penisola, portando freddo e precipitazioni che non si fermeranno per tutto il fine settimana. Le regioni più colpite, soprattutto al nord, hanno intanto prolungato il codice giallo per il rischio di alluvioni e frane. E in Campania l’allerta è stata innalzata al livello arancione.

In Toscana, dove le precipitazioni stanno colpendo in particolare le zone occidentali, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha prolungato l’allerta a tutta la giornata di domenica 11 febbraio per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

A Milano prosegue fino alle ore 6 di domenica l’allerta gialla ordinaria per rischio idrogeologico e fino alle ore 12 per quello idraulico, diramata sul capoluogo lombardo dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile di Milano è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, spesso interessati da esondazioni in caso di forti piogge, e per coordinare gli eventuali interventi in città.

In Liguria l’allerta meteo gialla è stata invece estesa fino alle 21 di sabato 10: si registrano piogge diffuse e persistenti, con intensità moderata e solo localmente forte. Si sono verificati locali allagamenti, smottamenti e movimenti franosi. Nella serata di ieri si sono verificati problemi di approvvigionamento elettrico per circa un migliaio di persone a Lumarzo, in provincia di Genova, poi risolti. Per domenica è prevista una mareggiata intensa in particolare sulla parte centro orientale. Oltre agli allagamenti, le piogge delle ultime ore hanno provocato frane in diverse località.

Anche la Protezione Civile della Regione Campania, considerato il previsto peggioramento delle condizioni meteo che porterà temporali anche di forte intensità nella regione, ha prorogato di ulteriori 24 ore (quindi fino alle 23.59 di domenica 11 febbraio) l’avviso di allerta meteo, innalzandolo al livello arancione su quasi tutto il territorio.