“Chi può incidere su una tregua di Israele a Gaza? Solo il popolo israeliano con una pressione sempre maggiore per liberarsi di questo premier che è una maledizione per Israele. E purtroppo lo sta capendo con troppo ritardo, dopo ben 15 anni”. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a proposito dell’inflessibile determinazione di Netanyahu nel continuare i massacri a Gaza, dopo il flop della quinta visita del segretario di Stato americano Antony Blinken a Tel Aviv.

Travaglio aggiunge: “Se ci sono molte persone, soprattutto giovani, che fanno confusione tra nazisti ed ebrei è colpa di Netanyahu. Se c’è un enorme boom di antisemitismo nel mondo è colpa di Netanyahu. Il problema è Netanyahu. Ma è un cane che si morde la coda – continua – perché lui sa che nel momento in cui c’è una tregua e quindi finisce l’assalto a Gaza col cessate il fuoco, la sua carriera politica è finita. Adesso si illude che tirandola in lungo, continuando a massacrare civili a Gaza e arrivando a novembre, se vince Trump, lui si salva”.

Il direttore del Fatto spiega perché quelle del premier israeliano sono solo illusioni: “Trump non vota in Israele e in ogni caso la credibilità di Netanyahu è ai minimi storici sia negli Usa, sia in Israele, che non lo rivoterà. In più, Netanyahu sottovaluta la natura di Trump, che è un uomo d’affari ed è abituato a considerare le crisi mondiali come dei fastidi. Per questo motivo Trump sembra più incline a comporre le crisi e a evitare gli sbocchi mlitari: lui bada agli affari”.

E conclude: “Netanyahu sa che deve continuare a sparare all’impazzata perché nel momento in cui smette, si pone il problema di un governo. Ogni giorno che passa muore qualcuno e quasi sempre per mano del fuoco amico, visto che spesso sono le truppe israeliane a far morire gli ostaggi israeliani. E purtroppo – aggiunge – la sconfitta di Hamas che Netanyahu continua ad annunciare non è nemmeno nell’ordine delle cose, perché Israele sta perdendo questa guerra: il terrorismo non si combatte con gli eserciti, coi carri armati e coi bombardamenti“.