” Quando leggiamo sui giornali le notizie in negativo quello che manca è il ricordare quali sono le condizioni nelle quali lavora la regione Campania. Ve lo ricordo, e dobbiamo ricordarlo ai parlamentari e consiglieri regionali che pensano di fare solo sciacallaggio anziché lottare a Roma per garantire alla Campania gli stessi diritti del resto d’Italia, noi abbiamo rispetto alla media nazionale 15mila medici in meno, abbiamo la metà, più della metà di posti letto in meno rispetto alla regione Lombardia, siamo ancora, nel riparto del fondo sanitario nazionale, l’ultima regione d’Italia, la regione Campania è stata derubata”. Così il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel consueto punto settimanale. Sottolineando le differenze, sotto il profilo della sanità, tra la Campania e altre Regioni, De Luca ha aggiunto: “Saranno i temi delle prossime settimane, vedremo quanti fra i parlamentari della nostra regione avranno il coraggio di affiancare la Campania nella battaglia per i nostri diritti e quanti si riveleranno dei traditori e dei vigliacchi, per i quali le bandiere di partito contano più delle nostre famiglie e dei nostri figli”.