Gli autovelox danneggiati dai “Fleximan” di Asti, che prima di Natale hanno abbattuto diverse telecamere lungo la statale 231, avevano rivelato “velocità di punta dell’ordine di 190 chilometri all’ora, anche in orario diurno”. A rivelarlo è la Provincia di Asti, che fa sapere come siano state inoltrate “comunicazioni alla Prefettura di Asti circa la sospensione per oltre cento patenti di guida”. Il limite sulla 231, la cosiddetta tangenziale della città, è di 90 chilometri orari.

Nei giorni scorsi sono state ritrovate lungo il fiume Tanaro parti di autovelox che dovrebbero risalire ai danneggiamenti compiuti a fine dicembre scorso, ancora prima di quelli che hanno reso celebre in Veneto Fleximan. La provincia precisa che le postazioni autovelox erano autorizzate dalla Prefettura, come da norma, e segnala di avere effettuato un sopralluogo mentre è in corso il ripristino. “Tutte le postazioni fisse e mobili, come previste dalla normativa vigente, sono presegnalate con apposita cartellonistica e devono essere ben visibili. In particolare l’amministrazione provinciale ha voluto installare un cartello di presegnalazione ulteriore di quanto previsto con dimensioni conformi. Quindi il loro utilizzo non comporta alcun tipo di agguato”.