Nell’intero anno tra febbraio 2023 e gennaio 2024 la temperatura globale ha superato la soglia concordata a livello internazionale, fissata alla cifra simbolica di 1,5 gradi in più rispetto all’era preindustriale. È stato oltrepassato di 0,12 gradi il record del 2020, quando la temperatura era stata di 0,7 gradi al di sopra della media del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e di 1,66 gradi più calda rispetto alla fine dell’800, data presa come riferimento perché subito dopo è iniziata la combustione massiccia dei combustibili fossili. È quanto rileva il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S) implementato dal centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’Ue.

Gennaio 2024 ha battuto il vecchio record del 2020 per il primo mese più caldo dell’anno di 0,22 gradi Fahrenheit (0,12 gradi Celsius) e era di 3 gradi Fahrenheit (1,66 gradi Celsius) più caldo rispetto alla fine del 1800. La temperatura media, secondo i dati di Copernicus, è stata di 13,14 gradi. Anche se a gennaio ha fatto un caldo record, il livello sopra la norma era inferiore a quello dei sei mesi precedenti. Gli scienziati del clima attribuiscono la colpa a una combinazione di riscaldamento causato dall’uomo derivante dalla combustione di combustibili fossili e al riscaldamento naturale ma temporaneo di El Nino di parti del Pacifico, affermando che i gas serra hanno un ruolo molto più importante della natura. Questo è il periodo dell’anno in cui il riscaldamento dovuto a El Nino spesso raggiunge il picco, ha affermato Andrew Dessler, scienziato del clima della Texas A&M University.

“Il 2024 inizia con un altro mese da record – commenta Samantha Burgess, vicedirettore del Servizio per il C3S – non solo è il gennaio più caldo mai registrato, ma abbiamo anche appena vissuto un periodo di 12 mesi con un aumento di oltre 1.5°C rispetto al periodo di riferimento preindustriale”. Poi conclude che “una rapida riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è l’unico modo per fermare l’aumento delle temperature globali”.