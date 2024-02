I lavoratori delle Carrozzerie di Mirafiori del primo turno della linea della 500 elettrica sono in sciopero anche giovedì mattina: sono usciti dallo stabilimento in corteo. La prima iniziativa di protesta c’era stata mercoledì: le tute blu del secondo turno dopo l’assemblea con la Fiom Cgil sono uscite in corteo dalla fabbrica. Pochi giorni fa è arrivata la notizia di quattro ulteriori settimane di cig per chi lavora nella fabbrica del gruppo Stellantis, che si aggiungono alle tre già decise a inizio anno. E l’ad Carlos Tavares ha avvertito che “è uno degli stabilimenti italiani più a rischio, assieme a Pomigliano”. Giovedì poi è arrivata conferma che dal 31 marzo alle Carrozzerie di Mirafiori terminerà la produzione del Maserati Levante, il Suv di lusso lanciato nel 2016: si tratta di una decisione già annunciata in attesa del nuovo modello del Tridente.

“Quando le lavoratrici e i lavoratori scioperano spontaneamente vuol dire che la situazione è arrivata al limite – dice per la Fiom il segretario provinciale torinese Edi Lazzi – non c’è più tempo da perdere, bisogna agire immediatamente” . Lazzi auspica “la costituzione di un think tank cittadino formato dal presidente della Regione, dal sindaco di Torino, dalle organizzazioni dei lavoratori e da quelle delle imprese, dalla curia, dal Politecnico e l’università di Torino, dalle imprese a partecipazione pubblica di energia elettrica, con il compito preciso di pianificare un progetto di investimenti pubblici e privati, da effettuare nel territorio tesi ad accompagnare in positivo la transizione all’elettrico che se sfruttata adeguatamente è in grado di generare nuova e buona occupazione”. Un modo per “convincere Stellantis (e non solo), che produrre auto nella nostra città è ancora un ottimo business, non solo perché abbiamo più di 120 anni di competenze specifiche, ma anche perché abbiamo un progetto organico sull’auto e sull’elettrificazione”.

Il segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo, mercoledì, aveva anticipato: “Vogliamo un piano per Mirafiori che ci porti a 200.000 vetture, come richiesto dalla piattaforma unitaria di Fim-Fiom-Uilm e dia garanzie occupazionali per il prossimo decennio. Il caso Mirafiori deve diventare un caso nazionale, Parigi e Roma se ne devono occupare. Ci aspettiamo che le istituzioni locali, dal Comune alla Regione, facciano la loro parte con strumenti che rendano competitivi il nostro territorio verso Stellantis per l’auto elettrica e per eventuali altri produttori che dovessero arrivare in Italia”.

Foto dalla pagina Fb di Fiom Cgil Torino