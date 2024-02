Una manager di 42 anni ha denunciato il suo capo nonché amministratore delegato 36enne di una importante azienda logistica della provincia di Milano. Secondo quanto riportato da il quotidiano Il Giorno, la violenza è avvenuta durante una riunione. L’uomo appena entrato nella stanza in cui si svolgeva l’appuntamento quotidiano, avrebbe stretto la mano a tutti i manager uomini. Quando è toccato alla 42enne, avrebbe detto: “Fatemi abbracciare la…” e pronuncia il cognome di lei storpiato per indurre un doppio senso sessuale, poi aggiunge: “Ma te lo posso toccare il c…?”. A quel punto ha palpeggiato la donna, così come risulta dagli atti della denuncia. E poi giù a ridere, seguito dagli altri dirigenti uomini: “Lasciatemi scherzare, in questo mondo difficile”, ha detto.

Secondo quanto riferito dalla sua avvocata Laura Panciroli, la 42enne ha abbandonato immediatamente la riunione e nonostante in molti le abbiano detto di lasciar perdere ha deciso comunque di procedere con la denuncia. Il pubblico ministero, nei giorni scorsi, ha notificato al 36enne l’avviso di conclusioni indagini. Probabilmente chiederà il rinvio a giudizio per violenza sessuale con l’aggravante di aver commesso il fatto con “abuso di autorità e relazioni d’ufficio”. L’amministratore delegato inoltre, dopo aver ricevuto dal tribunale l’informativa sulla denuncia, ha proposto alla donna di accettare un altro incarico, di spostarsi in una succursale, fuori dalla direzione centrale. Un possibile caso di demansionamento.

A quel punto la manager si è rivolta a un giuslavorista grazie al quale è stato depositato un ricorso d’urgenza al tribunale del lavoro di Milano per discriminazione di genere e mobbing. Su quest’ultimo aspetto, il giudice civile deciderà nelle prossime settimane. Negli stessi giorni dovrebbe essere comunicato al 36enne anche il rinvio a giudizio per la violenza sessuale.