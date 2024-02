Abbassare il livello di scontro con Elly Schlein, e tornare a puntare il dito contro Giorgia Meloni. È la richiesta arrivata a Giuseppe Conte da diversi maggiorenti del Movimento, preoccupati dalle conseguenze dello scontro mediatico con la segretaria dem degli ultimi giorni. “Così si rischia di rafforzare la sua narrazione di tessitrice paziente, attaccata da più parti” è il pensiero (in sintesi) di diversi grillini del corpaccione parlamentare.

Convinti che così si rischi di sembrare “troppo aggressivi, anche quando non serve”: soprattutto adesso, con la Sardegna prossima al voto del 25 febbraio, con la grillina Alessandra Todde candidata alla Regione con il sostegno di Pd e Alleanza Verdi e Sinistra, oltre che di varie anime della sinistra rossa (i Progressisti di Massimo Zedda). E allora c’è necessità di una tregua a sinistra, nonostante una parte robusta della base abbia gradito di toni muscolare di Conte. L’avvocato lo sa, e non ha intenzione di tenere alta la contrapposizione con Schlein, almeno nell’immediato.

Non a caso martedì sera, a una domanda del Fatto sulla distanza con la segretaria dem sulla guerra e sulle armi all’Ucraina, l’ex premier ha schivato: “Non voglio più parlare di questo, parliamo di Meloni”. Aggiungendo poco dopo: “Confidiamo che col dialogo si possa arrivare a una posizione che possa rafforzare chi vuole lavorare per una via d’uscita, sia per il conflitto russo-ucraino sia per quanto riguarda la carneficina che si sta compiendo a Gaza”. Mano tesa agli ex alleati, insomma.

E in questa direzione va anche l’intervista di Pasquale Tridico a Repubblica, in cui l’ex presidente dell’Inps ha ufficializzato la sua candidatura alle Europee con il M5S come capolista nella circoscrizione Sud, adoperando toni estremamente concilianti verso il Pd (“l’alternativa alla destra si costruisce con i dem”). D’altronde l’esigenza di abbassare la temperatura nel campo progressista è sentita anche dai big del Pd più propensi all’alleanza con il Movimento. Come Andrea Orlando, con cui mercoledì mattina Conte ha avuto un lungo colloquio alla Camera.