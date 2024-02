Quattro mesi e mezzo di cessate il fuoco. Tre fasi, da 45 giorni ciascuna, per un totale di 135 giorni senza combattimenti con l’obiettivo di trovare un accordo per la definitiva conclusione della guerra. Ecco il piano di Hamas per l’intesa con Israele. Dopo l’annuncio del premier del Qatar che ha parlato di “una risposta positiva” da parte del gruppo palestinese e la fredda reazione di Israele (affidata a “fonti” e indiscrezioni), trapelano i dettagli della proposta avanzata da Hamas. Canale 13 ribadisce, citando fonti israeliane, che molte delle richieste della controproposta di Hamas “sono inaccettabili per Israele sotto ogni punto di vista”. Tel Aviv potrebbe però avviare dei negoziati per ammorbidire le pretese dei palestinesi. Dovrà scegliere se prendere questa strada o rigettare tutto. Non solo, sempre secondo Kan, se i negoziati dovessero fallire Israele “è pronto ad attaccare le postazioni di Hamas a Rafah“, nel sud della Striscia di Gaza, al confine con l’Egitto.

In serata comunque, intorno alle ore 18.30, è attesa la conferenza stampa del premier israeliano.

Blinken a Tel Aviv – Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è in Israele per cercare di trovare una soluzione. Blinken ha incontrato Netanyahu (un incontro “lungo e approfondito” lo ha definito il premier) e altri vertici israeliani ma non potrà tenere il previsto incontro privato con il capo di stato maggiore israeliano, generale Herzi Halevy. L’incontro compariva nel programma della visita diffuso martedì da parte americana, ma è saltato. La ragione, sostiene Israel ha-Yom, è dovuta all’opposizione espressa dall’ufficio del premier Netanyahu. Una fonte politica, citata dal giornale, ha rilevato che nei rapporti diplomatici non è normale che un ministro straniero incontri un responsabile militare dell’altro Paese senza la presenza di un dirigente politico. “Israele non è una repubblica delle banane”, ha aggiunto la fonte.

Le proposte di Hamas – Quattro mesi e mezzo di cessate il fuoco. Tre fasi, da 45 giorni ciascuna, per un totale di 135 giorni senza combattimenti con l’obiettivo di trovare un accordo per la definitiva conclusione della guerra. Ecco il piano di Hamas per l’intesa con Israele. Secondo quanto riferisce la Reuters che ha visionato la bozza della risposta di Hamas alla proposta inviata la settimana scorsa da Qatar ed Egitto, la prima fase prevede la liberazione di donne, anziani, malati e maschi sotto i 19 anni in cambio di donne e minori palestinesi detenuti. La seconda fase, invece, lo scambio degli altri uomini con altri detenuti e il ritiro dei soldati israeliani da Gaza. La terza, infine, la restituzione dei corpi. Hamas chiede anche aiuti e l’avvio della ricostruzione della Striscia. Hamas, aggiunge sempre la Reuters, dichiara anche di volere in tutto il rilascio di 1.500 detenuti palestinesi dalle carceri israeliane, un terzo dei quali tra coloro condannati all’ergastolo. Entro la fine della terza fase, inoltre, Hamas si aspetta che le parti abbiano raggiunto un accordo sulla fine della guerra. Nelle richieste avanzate da Hamas c’è anche quella di impedire l’ingresso degli ebrei alla Spianata delle moschee (il Monte del Tempio per l’ebraismo). Lo ha riferito la tv Kan secondo cui Hamas ha anche domandato la costruzione di decine di migliaia di prefabbricati nella Striscia, l’autorizzazione del ritorno degli sfollati palestinesi nel nord di Gaza e l’ingresso di 500 camion di aiuti al giorno oltre a combustibile e energia elettrica.

La reazione di Israele – Per Israele, però, molte di queste richieste sono “inaccettabili sotto ogni punto di vista”, ha ribadito a Canale 13 una fonte israeliana secondo cui la questione sul tavolo è ora se rigettare del tutto le richieste o intraprendere negoziati nel tentativo di ammorbidirle. Secondo l’emittente televisiva Kan, invece, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe dato il suo ok a un cessate il fuoco transitorio di una settimana durante ognuna delle 3 fasi di accordo proposte da Hamas. La decisione – secondo Kan tv – è stata presa senza consultare il Gabinetto di guerra ed è stata discussa a Parigi durante la mediazione di Usa, Egitto e Qatar con Israele. Al momento l’ufficio di Netanyahu però non ha confermato le indiscrezioni, dicendo al Times of Israel di non avere nuove risposte alla proposta di Hamas. La leadership israeliana comunque valuterà oggi la controproposta di Hamas. L’élite politica si riunirà per un colloquio con il primo ministro Benjamin Netanyahu e lì verrà presa una decisione in merito, ha spiegato un funzionario. Fonti di Tel Aviv martedì sera hanno definito le condizioni poste da Hamas “impossibili” ma in Israele è arrivato il segretario di Stato Usa Antony Blinken che ha definito “essenziale” raggiungere l’intesa sugli ostaggi. Anche il presidente degli Stati Uniti ha parlato di “ragionamenti” in corso sottolineando comunque che la proposta di Hamas sarebbe “un po’ oltre il limite”, ha detto Biden.