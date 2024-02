“Stiamo sfiorando il ridicolo. Fratelli d’Italia e Lega stanno litigando, individuando chi è responsabile delle nuove tasse sugli agricoltori, e questo con i trattori che stanno per strada. Ma è molto semplice, la responsabilità è la loro, sia della Lega e sia di Fratelli d’Italia”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al margine del convegno “Cessate il fuoco ora, a Gaza e in Ucraina” che si è tenuto al Senato. “Loro – aggiunge – hanno ristabilito l’Irpef per gli agricoltori, hanno abbassato le decontribuzioni per i giovani imprenditori agricoli e loro sono intervenuti anche a smantellare completamente i crediti d’imposta, di transizione 4.0. Le nuove tasse quindi sono imputabili direttamente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e al ministro Giorgetti: Lega e Fratelli d’Italia. Non andassero a cercare colpevoli altrove”.